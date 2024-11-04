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Sakarya'da silahlı kavga! 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 03:52
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Sakarya’da silahlı kavga! 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrasında kaçan silahlı şahsın peşine düştü. İşte detaylar...

Olay, Çayiçi Mahallesi Kayacan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Silah kovanları (İHA)Silah kovanları (İHA)

Edinilen bilgiye göre. A.Ö. ve A.T. isimli 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.Ö., ruhsatsız tabanca ile ateş ettiği A.T.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ayağından vurularak yaralanan A.T. yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Buradan ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinden motosiklet ile kaçtığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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