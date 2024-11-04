Sakarya’da silahlı kavga! 1 yaralı

Olay, Çayiçi Mahallesi Kayacan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Silah kovanları (İHA)

Edinilen bilgiye göre. A.Ö. ve A.T. isimli 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.



OLAY YERİNDEN KAÇTI



Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.Ö., ruhsatsız tabanca ile ateş ettiği A.T.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.



HASTANEYE KALDIRILDI



Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ayağından vurularak yaralanan A.T. yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Buradan ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinden motosiklet ile kaçtığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.