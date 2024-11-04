Sakarya'da silahlı kavga! 1 yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrasında kaçan silahlı şahsın peşine düştü. İşte detaylar...
Olay, Çayiçi Mahallesi Kayacan Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre. A.Ö. ve A.T. isimli 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.Ö., ruhsatsız tabanca ile ateş ettiği A.T.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ayağından vurularak yaralanan A.T. yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Buradan ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinden motosiklet ile kaçtığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.