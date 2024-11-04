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Adana'da ambulans şoförüyle tartıştı! Aracın camını yumrukladı!

İHA
Giriş: 04.11.2024 03:00 Güncelleme: 04.11.2024 03:01
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Adana’da ambulans şoförüyle tartıştı! Aracın camını yumrukladı!

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, trafikte bir ambulans şoförüyle tartıştı. Olay büyüyünce şahıs ambulansı yumruklayıp, "Beni tanıyor musun?" diye bağırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi.

Tartışmadan bir kare (İHA)Tartışmadan bir kare (İHA)

Kimliği belirsiz bir kişi trafikte yol verme nedeniyle ambulans sürücüsü ile tartıştı. Araçlardan inen sürücüler bir süre tartışmayı sürdürdü.

"BENİ TANIYOR MUSUN?"

Daha sonra ambulans şoförü aracına bindi. Bu sırada koşarak ambulansa yaklaşan otomobil sürücüsü, "Beni tanıyor musun?" diye bağırıp, hakaretlerde bulundu. Ambulans sürücüsü ise araçla bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

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