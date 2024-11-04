Kastamonu'da traktör faciası! 1 ölü
Kastamonu'nun Daday ilçesinde Ferhat Yılmaz'ın (62) yönetimindeki traktör, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Meydana gelen kazada 62 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Dereözü köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ferhat Yılmaz (62) idaresindeki traktör, ormanlık alanda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Devrilen traktörün altında kalan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.