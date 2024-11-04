Kastamonu’da traktör faciası! 1 ölü

Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Dereözü köyünde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Ferhat Yılmaz (62) idaresindeki traktör, ormanlık alanda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Devrilen traktörün altında kalan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.