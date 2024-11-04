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Kastamonu'da traktör faciası! 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 04:18 Güncelleme: 04.11.2024 06:02
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Kastamonu’da traktör faciası! 1 ölü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Ferhat Yılmaz'ın (62) yönetimindeki traktör, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Meydana gelen kazada 62 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Dereözü köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Yılmaz (62) idaresindeki traktör, ormanlık alanda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Devrilen traktörün altında kalan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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