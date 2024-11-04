Küçük Şirin son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

İstanbul'da 2 gün boyunca kayıp olan ve Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye katılanlar Şirin'in mezarına gelinlik ve papatyalar bırakırken yakınları ise katilin idam edilmesini istedi.



İstanbul'da kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cesedi, Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Şirin'in, 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Örün, cinayeti işlediğini itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da öldürülen Şirin Elmas Hanilçi Şanlıurfa'da toprağa verildi (İHA)



KÜÇÜK ŞİRİN ŞANLIURFA'DA GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

İstanbul'da yapılan otopsinin ardından Şirin'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cansız bedeni, gözyaşları arasında toprağa verildi.



İstanbul'da öldürülen Şirin Elmas Hanilçi Şanlıurfa'da toprağa verildi (İHA)



MEZARINA GELİNLİK VE PAPATYALAR BIRAKILDI

Küçük kızın mezarına gelinlik ve papatyalar bırakıldı. Mezara sarılan yakınları gözyaşlarına boğularak, katilin idam edilmesini istedi.