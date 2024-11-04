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İstanbul'da penceresinin önünde gördüğü helikopterle şoke oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 14:31 Güncelleme: 04.11.2024 14:31
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İstanbul’da penceresinin önünde gördüğü helikopterle şoke oldu

İstanbul Başakşehir’de elektrik tellerine bakım yapan helikopteri gören vatandaş şoke oldu. Tellerle aynı yükseklikte olan dairesinin camından helikopter gören kadın o anları kaydetti.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde özel bir firmaya ait helikopter elektrik direkleri ve tellerine bakım yapmak üzere çalıştığı esnada, camın önündeki helikopteri gören vatandaş şoke oldu.

Elektrik telleriyle aynı yükseklikte olan daire camından gelen ses üzerine odanın camına yaklaşan kadın helikopter görünce o anları kaydetti. ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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