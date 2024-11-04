İstanbul’da penceresinin önünde gördüğü helikopterle şoke oldu

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde özel bir firmaya ait helikopter elektrik direkleri ve tellerine bakım yapmak üzere çalıştığı esnada, camın önündeki helikopteri gören vatandaş şoke oldu.

Elektrik telleriyle aynı yükseklikte olan daire camından gelen ses üzerine odanın camına yaklaşan kadın helikopter görünce o anları kaydetti. ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.