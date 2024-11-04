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Edirne'de otomobil devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 16:02
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Edirne’de otomobil devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Edirne’nin Enez ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına düşen otomobildeki Görkem Zümrüt ve Batuhan Öngel öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan H.A. hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Enez-İpsala kara yolunda meydana geldi.

İpsala'dan Enez yönüne giden sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil, yoldan çıkarak Gala Gölü'ne bağlanan su kanalına düştü.

Yoldan geçenlerin kazayı fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Ekipler, araçtan çıkarttıkları Görkem Zümrüt ve Batuhan Öngel'in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan H.A. ise ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Jandarmanın, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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