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Kırıkkale'de ambulans ve otomobiller birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 00:32
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Kırıkkale’de ambulans ve otomobiller birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobilin karıştığı kazada yol savaş alanına döndü. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken biri bebek 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 5 kişi yaralandı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne ait Ramazan Kiday idaresindeki ambulans, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 23. kilometresinde köpeğe çarptıktan sonra sol şeritte duran Soner Sarıtaş'ın kullandığı otomobile çarptı.

ARAÇLAR VE AMBULANS ÇARPIŞTI

Bu sırada Bilal Koçak yönetimindeki otomobil de kaza yapan araçlarla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Sarıtaş ile araçlardaki Sultan Sarıtaş, bebek Gizem Sarıtaş, İsmail Sarıtaş ile Fatih ve Lütfi Karakuş yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Soner Sarıtaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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