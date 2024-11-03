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AFAD açıkladı! Irak'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 22:13 Güncelleme: 03.11.2024 22:16
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AFAD açıkladı! Irak’ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Irak'ın Ninova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.15'te gerçekleşen depremin derinliği ise 13,17 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan Irak'ta meydana gelen depremin Hakkari'nin Çukurova ilçesinden de hissedildiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Irak'ın Ninova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine 55,82 kilometre mesafede meydana gelen depremin, 13,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Büyüklük:4.2
(Mw) Yer:Shekhan, Ninova (Irak)
Saat:21:15:42
Derinlik:13.17 km

SON DEPREMLER

2024-11-03 21:15:42 36.75972 43.39556 13.17 MW 4.2 Shekhan, Ninova (Irak) - [55.82 km] Çukurca (Hakkari)
2024-11-03 21:05:45 38.05694 37.735 7.09 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-03 20:21:24 38.315 38.10194 7.03 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-03 20:03:57 40.07722 23.14722 6.45 MW 5.3 Ege Denizi
2024-11-03 19:48:07 37.64444 35.91194 6.94 ML 1.7 Kozan (Adana)
2024-11-03 19:08:02 38.21111 38.12028 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-03 18:37:14 37.96444 36.50889 7.02 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-03 18:23:24 37.96861 36.51833 7.21 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-03 18:14:44 37.95861 36.50444 7.03 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-03 18:13:53 37.96944 36.51583 7.02 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-03 17:03:03 38.04472 37.34417 6.99 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-03 16:22:00 39.67028 42.58361 7.14 ML 2.1 Tutak (Ağrı)
2024-11-03 16:14:54 37.07111 28.47472 7.12 ML 1.5 Ula (Muğla)
2024-11-03 16:10:36 38.35528 38.73167 12.48 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-11-03 16:09:44 37.09056 28.49861 6.96 ML 2.1 Ula (Muğla)
2024-11-03 16:04:14 38.0425 37.62917 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-03 15:16:10 38.45361 38.055 7.04 ML 1.9 Akçadağ (Malatya)

Ege Denizinde 5.3 büyüklüğünde depremEge Denizinde 5.3 büyüklüğünde deprem EGE DENİZİ'NDE 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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