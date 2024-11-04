Depremzede çiftten Başkan Erdoğan’a söz

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte deprem felaketi sırasında Gaziantep İl Göç İdaresi'nde görev yapan Ozan-Hatice Kübra Süral çifti, depreme Gaziantep'te yakalanmıştı. Felaketten şans eseri sağ kurtulan çiftin hafta sonları geldikleri Hatay'daki Aşağı Ekinci Mahallesi'nde oturdukları 8 katlı bina yıkıldı. Yeni evli çifte TOKİ tarafından yapılan kura çekiminde Dikmece Mahallesi'nde yapılan 3+1 konut çıktı. Sural çifti yeni evlerinin anahtarını, geçtiğimiz hafta yapılan "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" temalı kura çekimi ve toplu açılış töreninde Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.

3 ÇOCUK SÖZÜ

Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Hatice Kübra Süral (28), "Her hafta sonu Gaziantep'ten Hatay'a gelerek ailelerimizle görüşüyorduk. Depremin olduğu gecenin akşamı eşim ile birlikte Gaziantep'e geri döndük. Depreme orada yakalandık. Eğer Hatay'da olsaydık belki de şimdi hayatta olmayacaktık. Çünkü oturduğumuz apartman yıkılmıştı. Ama hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik ve birbirimize daha sıkı sarıldık.

Ozan - Hatice Kübra Süral çifti (A HABER ARŞİV)



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden evimizin anahtarını aldığımız anı hiç unutamıyorum. Cumhurbaşkanımız eşim ve bana büyük ilgi gösterdi. Kendisine hayran kaldım. Bize 'siz yeni evlisiniz sanırım? Çocuk var mı?' dedi. Depremden dolayı anne baba olamadık cevabını verince , 'o zaman sizden üç çocuk istiyorum' yanıtını verdi. Ben de kendisine yeni yuvamızda üç çocuk sözü verdim. Cumhurbaşkanımız bizlere verdiği ev sözünü tuttu biz de kendisine üç çocuk sözümüzü tutacağız." dedi.



DEPREMZEDELER YENİ EVLERİNE YERLEŞİYOR

6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, depremzedeler yeni evlerine yerleşiyor. Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde çekilen kuraların ardından konutlarının anahtarını teslim alan afetzedeler yeni evlerine yerleşmeye başladı. İkizce Mahallesi'nde 2 bin 219 afetzede konutlarının anahtarını teslim aldı.