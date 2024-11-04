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Edirne'de trajik olay: 15 metreden düşen bebek yaşamını yitirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 14:30
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Edirne’de trajik olay: 15 metreden düşen bebek yaşamını yitirdi

Edirne'de 5'inci kattaki evin penceresindeki sinekliğin açılmasıyla 15 metre yükseklikten beton zemine düşen 2 yaşındaki Metehan Gürtunca hayatını kaybetti.

Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bir apartmanın 5'inci katında yaşayan 2 yaşındaki bebek Metehan Gürtunca, penceredeki sinekliği açılmasıyla yere düştü.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

15 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen bebek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaşındaki bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Metehan'ın cenazesi, Edirne Fatih Cami'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığına defnedildi.

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