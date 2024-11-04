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Adana'da 3 katlı müstakil ev yandı: 4 kişi dumandan etkilendi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 14:25 Güncelleme: 04.11.2024 14:25
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Adana’da 3 katlı müstakil ev yandı: 4 kişi dumandan etkilendi

Adana'da 3 katlı müstakil evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken garajda bulunan otomobil ve ev tamamen yandı.

Yangın, sabah 09.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Kara P.'ye ait 3 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda tüm evi kapladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evin içerisinde mahsur kalan 1'i bebek 4 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerince tedavi edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken garajda bulunan bir otomobil de yandı.

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