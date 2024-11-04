Çorum’da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı! 1 Yaralı

Kaza, İlhan Gürel Caddesi'nde meydana geldi.

Yaralının ambulansa bindirilme anı (İHA)

Edinilen bilgilere göre, B.Ü., yönetimindeki 02 FU 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Savrulan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra durdu.

HASTANEYE KALDIRILDI



Vatandaşların ihbarı üzerine olay itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.