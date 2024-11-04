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Çorum'da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı! 1 Yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 02:38 Güncelleme: 04.11.2024 03:18
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Çorum’da kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı! 1 Yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazazede, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İlhan Gürel Caddesi'nde meydana geldi.

Yaralının ambulansa bindirilme anı (İHA)Yaralının ambulansa bindirilme anı (İHA)

Edinilen bilgilere göre, B.Ü., yönetimindeki 02 FU 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Savrulan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra durdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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