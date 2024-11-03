03 Kasım 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri

İzmir'de bariyerleri aşan araç uçuruma yuvarlandı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 03:22
ABONE OL
İzmir’de bariyerleri aşan araç uçuruma yuvarlandı!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde M.B.'nin kullandığı otomobil, bariyerleri aşarak 50 metrelik uçurumdan düştü. M.B. ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana geldi.

Otomobilin uçurumdan çıkarılma anı (AA)Otomobilin uçurumdan çıkarılma anı (AA)

50 METRELİK UÇURUMA DÜŞTÜ

Evka 7'den Uzundere Mahallesi'ne giden M.B. idaresindeki 35 BYS 123 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak uçuruma düştü.
Yaklaşık 50 metrelik uçurumda yuvarlanarak ağaçlara takılan aracın sürücüsü yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerinden geçen başka bir sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.B'yi araçtan çıkararak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Korkunç kaza! İki araç da hurdaya döndüKorkunç kaza! İki araç da hurdaya döndü KORKUNÇ KAZA! İKİ ARAÇ DA HURDAYA DÖNDÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN




Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil, vinç ve çekici yardımıyla çıkarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör