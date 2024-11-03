İzmir'de bariyerleri aşan araç uçuruma yuvarlandı!
İzmir'in Gaziemir ilçesinde M.B.'nin kullandığı otomobil, bariyerleri aşarak 50 metrelik uçurumdan düştü. M.B. ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana geldi.
50 METRELİK UÇURUMA DÜŞTÜ
Evka 7'den Uzundere Mahallesi'ne giden M.B. idaresindeki 35 BYS 123 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak uçuruma düştü.
Yaklaşık 50 metrelik uçurumda yuvarlanarak ağaçlara takılan aracın sürücüsü yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza yerinden geçen başka bir sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.B'yi araçtan çıkararak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil, vinç ve çekici yardımıyla çıkarıldı.