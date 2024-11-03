Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı! 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hülya Ö.'nün idaresindeki otomobil, Muhammed B.'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen olayda iki sürücü de yaralandı. Kazazedeler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı
Kaza Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi.
Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde Hülya Ö. kontrolündeki 16 KRE 03 plakalı otomobille Muhammed B. (30) idaresindeki 16 MB 6841 plakalı motosiklet çarpıştı.
İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü Muhammed B. ile aynı motosikletteki Ahmet A. (39) yaralandı. Devriye gezen gece bekçilerinin yardım çağrısında bulunması üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZAZEDELER HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.