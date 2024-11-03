Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı! 2 yaralı

Kaza Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi.

Kazanın ardından ambulansa binidiilen Muhammed B. (AA)

Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde Hülya Ö. kontrolündeki 16 KRE 03 plakalı otomobille Muhammed B. (30) idaresindeki 16 MB 6841 plakalı motosiklet çarpıştı.

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücü Muhammed B. ile aynı motosikletteki Ahmet A. (39) yaralandı. Devriye gezen gece bekçilerinin yardım çağrısında bulunması üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZAZEDELER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.