İstanbul’da polis kovalamacasından kaçan alkollü sürücü kaza yaptı

Olay, gece saatlerinde İstanbul Avcılar'da meydana geldi.

"DUR" İHTARINA UYMADI

İddiaya göre Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde devriye görevi yapan yunus polisi ekibi, şüphe üzerine 41 AVG 578 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü A.Y., polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlarken şahıs ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

ÖNCE TAKSİYE SONRA DA AĞACA ÇARPTI



A.Y., Denizköşkler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki birçok araca çarpıp kaçmaya devam etti. Son olarak Merkez Mahallesi'ne kadar devam eden kovalamaca, şahsın önce bir taksiye ardından ise ağaca çarpması ile son buldu.

GÖZALTINA ALINDI



A.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şahsın alkollü olduğu belirlendi. Kaza yapan lüks araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

"BANA ÇARPTI VE GİTTİ"



Şahsın kaçmaya çalıştığı sırada çarptığı taksi sürücüsü, "Ben seyir halindeyken adam kaçıp yolu açmak için bana çarptı ve gitti" dedi.