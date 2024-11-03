46. İstanbul Maratonu nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, 46. İstanbul Maratonu nedeniyle 3 Kasım Pazar günü kentte trafiğe kapatılan yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

O YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla güney Zincirlikuyu ayrımı, kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım, Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü üzerinden D-100 kuzey katılım, Mahiriz Caddesi Altunizade köprü üzeri D-100 kuzey yola katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi, Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan kuzey çevre yolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Güney O-1 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere-Balmumcu-Levent Sarıyer ayrımına yönlendirilecek. Yine akım, Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca Bağlantı yoluna verilecek.

Çamlıca gişelerden gelen akım, Ünalan, Ataşehir, Çamlıca istikametine yönlendirilecek. Yıldız Posta, Esentepe, Beşiktaş ve Sarıyer istikametlerine mecburi yön verilecek. Fulya'dan gelen akım da Sarıyer istikametine yönlendirilecek.

AVRASYA TÜNELİ VE GALATA KÖPRÜSÜ İKİ YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILACAK

Saat 06.00 itibarıyla Rauf Orbay ve Kennedy caddeleri kuzey-güney istikametlerinde, Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu, Ragıp Gümüşpala (iki yönlü), Reşadiye ve Sultanahmet Atmeydanı caddeleri ve bu caddelere çıkan tüm yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

Galata Köprüsü ve Avrasya Tüneli çift yönlü kapatılacak, Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve buraya çıkan tüm yollarda trafik kesilecek.

Atatürk ve Ekrem Kurt bulvarı ile Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa, Vatan, Millet, Yeni Havalimanı ve Eski Havalimanı caddeleri bu yollara alternatif olarak kullanılabilecek.

AVRUPA YAKASI'NDA SAAT 06.00 İTİBARIYLA KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yine saat 06.00 itibarıyla Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı-Tat Towers önü, metrobüs durakları Balmumcu tünel girişi Balmumcu istikameti, Balmumcu kavşak, Merkez Komutanlığı ışıklar, Yıldız ışıklar, Serencebey ışıklar, Sabancı Lisesi önü, Ortaköy dönüşleri, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdibey, Bostancı Veli, Abbasağa ve Hasfırın sokaklar ile Beşiktaş Meydan, Çiğdem Sokak Beşiktaş iskele önü, Kadırgalar Caddesi Altbaş ışıklar, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak, İnönü Cadde Başı AKM önü, İnönü Cadde MKE önü, Dolmabahçe ışıklar, Kabataş ışıklar, İnebolu Sokak (setüstü gelişi), Akyol Sokak başı, Mebusan Yokuşu Sokak başı, Fındıklı ışıklar, Deniz Liman Çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar trafiğe kapatılacak.

Kılıç Ali Paşa Cadde çıkışı, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydan, Perşembe Pazarı ışıklar, Refik Saydam Caddesi'nden Perşembe Pazarı'na giriş, Atatürk Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane Meydan'dan Bankalar Cadde girişi, Çırağan, Tershane, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı ve Necatibey caddeleri, Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklardan iniş istikameti, Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız ışıklar arası, Ortaköy Meydan Beşiktaş istikameti, Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişi, Palangalar ışıklar Beşiktaş Meydan istikameti de trafiğe kapalı olacak.

Bu kapsamda, Sarıyer istikametinden gelenler Zincirlikuyu D-100 kuzey istikametine, Balmumcu Kavşak kapama noktasına gelen akım Sarıyer istikametine, Sarıyer istikametinden gelen akım Merkez Komutanlığı ışıklardan ters istikamete tekrar Balmumcu'ya ya da Palangalar Caddesi'ne, Ortaköy istikametinden Beşiktaş Meydana gelen akım Eski Yıldız Caddesi'ni takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine, Bomonti Tünel istikametinden Dolmabahçe'ye gelen akım İSTAÇ arkasından Taksim Maçka istikametine, Stat Arkası Gazhane Caddesi'ne gelen akım Süzer Plaza gerisinden Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

Mete Kavşağı'ndan gelen akım Bedri Karafakihoğlu Sokak istikametine gönderilmeyip Divan Kavşağı'na, İnönü Caddesi'nden gelen akım MKE önünden tekrar Taksim Meydan istikametine, Akyol Sokak'tan gelen akım Mebusan Yokuşu'na gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak istikametine ya da tekrar Akyol Sokak içerisine, Boğazkesen Caddesi'nden gelen akım Tophane istikametine gönderilmeyip Deftedar Yokuşu'na, Atatürk Köprüsü'nden gelen akım Tershane Caddesi'ne gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarı'na, Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinden gelen akım Tershane Caddesi'ne gönderilmeyip Unkapanı Köprü istikametine, Şişhane Kavşak'tan Bankalar Caddesi'ne akım gönderilmeyip Okçu Musa Caddesi istikametine, Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesi'nden gelen akım Muallim Naci Caddesi-Kuruçeşme istikametine, Palangalar Caddesi istikametinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine, Muvakkit Sokak üzerinden gelen akım Ortaköy Meydan istikametine verilecek.

ANADOLU YAKASI'NDA SAAT 06.00 İTİBARIYLA KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Saat 06.00 itibarıyla Kısıklı Caddesi Altunizade köprü üzerinden D-100 güney yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yolu güney katılım, Şile yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi arası, Avrasya Tüneli D-100 kuzey yol girişleri trafiğe kapatılacak.

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi, Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametlerine her iki yönde akım verilmeyecek.

Yine Tophanelioğlu Caddesi Çevre Yolu istikameti, Beylerbeyi ışıklar, Sinan Caddesi K Blokları önü Çamlıca bağlantıya katılım noktası, Sinan Caddesi Ziraat Bankası önü Çamlıca bağlantıya katılımda trafik akışı kesilecek. Çengelköy benzinlik önünden Güzeltepe Caddesi istikametine akım verilecek.

Sürücüler, bu yollara alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Nuhkuyusu Caddesi'ni kullanabilecek.