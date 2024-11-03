Bakırköy’de feci kaza! İETT otobüsü polis ekibine çarptı: Polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu

İstanbul Bakırköy'de zabıta minibüsü ile bir otomobilin karıştığı kazaya müdahale için gelen polis ekibine İETT otobüsü çarptı. Kazada polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu.

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