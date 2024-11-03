Husumetlisine kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde husumetlisi Serdar V. tarafından sokak ortasında tabancalı saldırıya uğrayan Özgür Ölçek, yaşamını yitirdi. Kurşunu biten Serdar V. tabancanın kabzasıyla da Ölçek'in kafasına defalarca vururken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.