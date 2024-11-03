Bisiklet selesinde dev etçil çekirge! Elazığ’da görüldü

Elazığ'da merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti.

İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi.

(A HABER ARŞİV)

Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı. Etçil çekirgeler daha çok yaz aylarında görülüyor.