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Bisiklet selesinde dev etçil çekirge! Elazığ'da görüldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 10:53 Güncelleme: 03.11.2024 10:58
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Bisiklet selesinde dev etçil çekirge! Elazığ’da görüldü

Elazığ’da daha çok yaz aylarında popülasyonunda artış olan dev etçil çekirge görüldü. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

Elazığ'da merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti.

DEV ETÇİL ÇEKİRGE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı. Etçil çekirgeler daha çok yaz aylarında görülüyor.

Dev etçil çekirge böyle görüntülendiDev etçil çekirge böyle görüntülendi DEV ETÇİL ÇEKİRGE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

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