Görüntüler Elazığ'dan! Aç kalan domuz köye indi
Elazığ’da aç kalan domuz köye inerken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Arazide yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu.
Elazığ'da merkeze bağlı Çakıl köyünde yiyecek arayan domuz bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kısa bir süre arazide yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. Son dönemlerde farklı türden yaban hayvanları, sık sık şehir merkezinde görülüyor.