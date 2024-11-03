Görüntüler Elazığ’dan! Aç kalan domuz köye indi

Elazığ'da merkeze bağlı Çakıl köyünde yiyecek arayan domuz bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kısa bir süre arazide yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. Son dönemlerde farklı türden yaban hayvanları, sık sık şehir merkezinde görülüyor.