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Görüntüler Elazığ'dan! Aç kalan domuz köye indi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 10:48
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Görüntüler Elazığ’dan! Aç kalan domuz köye indi

Elazığ’da aç kalan domuz köye inerken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Arazide yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu.

Elazığ'da merkeze bağlı Çakıl köyünde yiyecek arayan domuz bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

AÇ KALINCA KÖYE İNDİ

Kısa bir süre arazide yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. Son dönemlerde farklı türden yaban hayvanları, sık sık şehir merkezinde görülüyor.

Aç kalınca köye indiAç kalınca köye indi AÇ KALINCA KÖYE İNDİ

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