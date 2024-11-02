Kayseri’de 9’uncu kattan düşen İpek’in cenazesi toprağa verildi

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 9'uncu katında meydana geldi. İpek Fidan, henüz bilinmeyen nedenle 9'uncu kattaki odasında pencereden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fidan'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Fidan, kurtarılamadı. İpek Fidan'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Fidan'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye Fidan'ın ailesi, yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı. 12'nci sınıf öğrencisi Fidan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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