Kar ve sağanak alarmı! Rusya üzerinden geliyor | Pazar gününe dikkat

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olacak. Poyraz daha soğuk hissettirecek. Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık 9 derece birden düşecek, hissedilen sıcaklık 10 derecelerde olacak. Pazar günü Maramara, Karadeniz, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak.

KARADENİZ'E KAR GELİYOR!

Pazar gününden itibaren yağılı havanın etkili olacağı Karadeniz bölgesinde, Samsun-Ordu, Rize hattında yağmur daha kuvvetli ve yaylalara kar yağacak.

Ordu yaylalarında görsel kar şöleni (İHA)

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul hafif yağmurlu ve poyraz şiddetli esecek, İzmir'de de kuvvetli rüzgarın etkisiyle hava soğuyor. Hissedilen sıcaklık İstanbul'da 10, İzmir'de 16, Bursa'da 12 dereceye inecek. Ankara da rüzgarlı sıcaklık 16 derece. Antalya ise güneşli 27 derece olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.



Hava sıcaklığının da genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

"PAZAR GÜNÜNE DİKKAT"

A Haber canlı yayınına katılan Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, son verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemirci, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre cumartesi günü yurt genelinde herhangi bir yağış yok. Hava sıcaklığı da mevsim normalleri civarında seyredecek Ancak pazar günü yurdun özellikle güneydoğu kesimiyle kuzeyde yer yer yağışlarımız var. Marmara'nın doğusu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışlar bekliyoruz." dedi

Yağışların özellikle hangi bölgeleri etkileyeceğini de belirten Özdemirci, "Bu yağışlar Şanlıurfa'nın güneyinde, Diyarbakır, Şırnak, Bitlis Hakkari'nin güneyinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Yer yer sel su baskınını yaşayabiliriz. Pazar günü yurdun kuzeybatı kesimleri yani Marmara ile Batı Karadeniz'den başlayarak sıcaklıklarda hızlı bir azalma bekliyoruz. Hafta boyunca da mevsim normallerinin 4 ila 6 derece özellikle gündüz sıcaklığında gece sıcaklığında da daha fazla olmak üzere azalış bekliyoruz. Önümüzdeki hafta sonuna kadar yurt genelinde serin ve soğuk bir hava olacak. Özellikle iç ve doğu kesimlerde sıfırın altında sıcaklıklara ulaşacağımızı söyleyebilirim. Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yer yer yüksek noktalarda karla karışık yağmur görebiliriz ama özellikle İstanbul İzmir Ankara gibi metropol şehirlerde kar yağışı beklentimiz yok." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN UYARI: TEDBİRLİ OLUN

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, "İlimizde beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 11 dereceye en yüksek hava sıcaklıklarının 15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor"diyerek vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; Pazar günü Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağış bekleniyor. Rüzgârın; Pazar günü bölgemizde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Önümüzdeki hafta başından itibaren bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıdaki değerlere düşmesi bekleniyor."

İŞTE METEOROLOJİ'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

Pazar gününden itibaren Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; Pazar günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların; Pazar günü Rize ve Artvin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarını takip edilmesi önem arz etmektedir.

Önümüzdeki hafta başından itibaren bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıdaki değerlere düşmesi bekleniyor:

Şehir En Düşük Sıcaklık (°C) En Yüksek Sıcaklık (°C) Ankara 0 11 İstanbul 11 15 İzmir 9 19 Antalya 18 26 Bursa 4 16 Eskişehir -2 13 Konya 2 13 Kayseri -2 12 Bolu -1 10 Samsun 8 15 Trabzon 10 12 Erzurum -3 8 Diyarbakır 7 19

İŞTE HARİTALI 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

2-6 Kasım 2024 arası hava durumu tahminleri (MGM)