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İznik Gölü çekildi ortaya çıkanlar şok etti! Bursa'da bulunan küplerde ne var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 22:12 Güncelleme: 02.11.2024 22:29
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İznik Gölü çekildi ortaya çıkanlar şok etti! Bursa’da bulunan küplerde ne var?

Bursa'nın İznik ilçesinde gölün çekilmesinden dolayı ortaya çıkanlar, herkesi şoke etti. Ağzı kapalı 3 tarihi küp teker teker gölden çıkarılırken içinde ne olduğu ise merak konusu oldu.

İznik Gölü kıyısında işletmesi bulunan Hüseyin Şener, gölün kıyısında yürüdüğü esnada gölün içinde cisimler olduğunu fark etti.

İznik Gölü'nde bulunan küpler (İHA)İznik Gölü'nde bulunan küpler (İHA)

Ayakkabılarını çıkarıp göle giren Şener, şoku yaşadı.

İznik Gölü'nde bulunan küpler (İHA)İznik Gölü'nde bulunan küpler (İHA)

Kapalı üç adet küpü teker teker gölden çıkaran ve iki tarihi bulguyu da sonrasında gölden çıkaran Hüseyin Şener durumu polise bildirdi.

İznik Gölü'nde bulunan küpler (İHA)İznik Gölü'nde bulunan küpler (İHA)

Polis ise ağzı kapalı olan üç küpü ve yanındaki tarihi kalıntıları müzeye teslim etti.

İZNİK GÖLÜ ÇEKİLDİ ORTAYA ÇIKANLAR ŞOK ETTİ!

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