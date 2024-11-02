İznik Gölü çekildi ortaya çıkanlar şok etti! Bursa’da bulunan küplerde ne var?

İznik Gölü kıyısında işletmesi bulunan Hüseyin Şener, gölün kıyısında yürüdüğü esnada gölün içinde cisimler olduğunu fark etti.

İznik Gölü'nde bulunan küpler (İHA)

Ayakkabılarını çıkarıp göle giren Şener, şoku yaşadı.

İznik Gölü'nde bulunan küpler (İHA)

Kapalı üç adet küpü teker teker gölden çıkaran ve iki tarihi bulguyu da sonrasında gölden çıkaran Hüseyin Şener durumu polise bildirdi.

İznik Gölü'nde bulunan küpler (İHA)

Polis ise ağzı kapalı olan üç küpü ve yanındaki tarihi kalıntıları müzeye teslim etti.