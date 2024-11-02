Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var
Adıyaman'da H.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazazedeler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Korkunç kaza, akşam Adıyaman- Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.
H.A. yönetimindeki 35 AD 8735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ YARALANDI
Jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, yaralı sürücü ve 4 kişi ise ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 KİŞİ AĞIR YARALI
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.