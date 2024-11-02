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Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 22:12
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Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Adıyaman'da H.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazazedeler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Korkunç kaza, akşam Adıyaman- Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.



H.A. yönetimindeki 35 AD 8735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, yaralı sürücü ve 4 kişi ise ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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