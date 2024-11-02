Adıyaman’da otomobil şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza, akşam Adıyaman- Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.





H.A. yönetimindeki 35 AD 8735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI



Jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, yaralı sürücü ve 4 kişi ise ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.