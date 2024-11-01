Tasarruf için "tiyatro" kapatan CHP'li belediyeden konsere 3 milyon TL! Tepki çeken hareket

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler yapılırken, bazı belediyelerin sanatçılara ödediği yüksek ücretler tepki çekti. 29 Ekim kutlamalarında İrem Derici'ye konser verdiren Tarsus Belediyesi, iddialara göre bu konser için Derici'ye 3 milyon TL ödeme yaptı. Geçtiğimiz aylarda "tasarruf tedbirleri" kapsamında Şehir Tiyatrosunu kapatan ve tiyatroda görev alan oyunculara mobbing uyguladığı iddia edilen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın bu ödemesi tepki çekti.

Sabah'ın haberine göre Tiyatroyu kapatması gündem olunca "Ben bu belediyede çalışan emekçi personelimin maaşını bile ödeyemiyorum." diyerek kendisini savunan ve bu nedenle kapattığını ifade eden Boltaç'a bu sözleri hatırlatılarak konser için ödenen milyonlar için tepki gösterildi.