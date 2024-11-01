Airbnb evinde ölüm dava konusu oldu! Gazdan zehirlenmişler

Dünya genelinde turistlerin konaklama için kullandığı Airbnb uygulaması dava konusu oldu. Tam olarak yasal zemine oturtulamayan kiralama yönteminin kontrolsüz bir şekilde büyümesi sorunları da beraberinde getirdi.

Norveç'ten Türkiye'ye geçtiğimiz 12 Ocak'ta gezi amacıyla gelen turist Egıl Skarbo ve Yunanistan vatandaşı Evangelia Vranaki, 'Airbnb' uygulaması üzerinden Beyoğlu'nda bir daire kiraladı.

Airbnb'den ev kiralayan turist çift (AHABER ARŞİV)

DAİREDE ÖLÜ BULUNDU

Sabah'ın haberine göre Daireye giren çiftten haber alamayan Egıl Skarbo'nun bir arkadaşı, ev kiralayan Hülya E. isimli kişiye haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine apartman görevlisi İbrahim E. yedek anahtarla içeriye girince çifti yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveç uyruklu adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yunanistan uyruklu kadın ise üzerine ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Airbnb'den ev kiraladı gaz kaçağından öldü. Olay yerinden görüntü (AHABER ARŞİV)

GAZ KAÇAĞI ZEHİRLEDİ

Emniyet güçleri ve doğal gaz teknikerleri kiralık dairede yaptıkları incelemede karbondioksit yoğunluğu bulunduğunu tespit ederek ölçüm gerçekleştirdi.

Çalışmalarda turist çiftin doğal gaz zehirlenmesi yaşadıkları anlaşıldı. Dairede ihmal nedeniyle gaz sızıntısı yaşanması üzerine ev sahibi Hülya E. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında gaz kaçağıyla ilgili ihmal olup olmadığının araştırılması için dosyaya bilirkişi atadı.

EV SAHİBİNE HAPİS İSTEMİYLE DAVA

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli iş güvenliği uzmanları tarafından yapılan incelemelerde ev sahibinin kusurlu olduğu yönünde rapor düzenlendi.

Savcılık, rapor üzerine Hülya E, hakkında 'Taksirle Bir Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Sebep Olma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık Hülya E. dairenin bakımlarını zamanında yaptırdığını ve herhangi bir ihmali olmadığını söyledi. Kusurun doğalgaz şirketinde olduğunu belirten sanık beraatini talep etti.