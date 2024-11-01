Kahramanmaraşlı depremzedelerin yeni yuva sevinci: Devlet sözünü tuttu

Kahramanmaraş'ta yaşayan Sevmez ailesi, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yakalandı. Kendilerini güçlükle dışarı atabildikleri evleri ağır hasar alan aile, deprem konutlarından ev almaya hak kazandı.

Ömer Sevmez (49), eşi Cemile Sevmez (47) ve çocukları, geçtiğimiz günlerde, TOKİ Ağyar 2. etaptaki evlerine kavuştu. Yeni evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşayan Sevmez ailesi, çaylarını misafirleriyle birlikte keyifle içti.

CUMHURBAŞKANIMIZ BİR YILDA BİTECEK DEDİ SÖZÜ TUTTU

Apartman görevliliğinden emekli olan 3 çocuk babası Ömer Sevmez, yeni evlerini çok sevdiğini söyleyerek, "Allah o günleri bir daha kimseye göstermesin.

Cumhurbaşkanımız bir yılda bitecek dedi ve verdiği sözü tuttu. Şimdi yeni evlerimizde oturuyoruz. Kötü günleri geri bıraktık. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun.

Devletimiz daha ne yapsın. Güçlü devletimiz var. Her şeyimize yetişiyor. İlk günden beri hep bizim yanımızdaydı. Çok mutluyuz. Ailemle birlikte burada mutlu bir yaşam süreceğiz.

'DEVLET BU EVLERİ YAPAMAZ DİYENLER UTANIYORLAR MI?'

Bazı insanlar yanlış düşünüyor ve devlet bu evleri yapamaz diyordu. Ama biz şimdi içinde oturuyoruz. Acaba o yapamaz diyenler söylediklerinden utanıyorlar mı? Gelip görsünler devletimiz nasıl bir ev yapmış.

Bu konuşulanlar nankörlük. Hak edene hakkını vermemiz gerekiyor. Devletimiz hem içeride hem dışarıda birçok sorunla uğraşırken evleri yapmaya da devam ediyor.

24 saat yağmur çamur demeden çalışıyorlar. Devletimize güveniyorduk ve bu güvenimize yine boşa çıkarmadı. Devletimiz var olsun" dedi. Cemile Sevmez ise, "Yeni evimi çok beğendim. Güçlü devletimiz bizi yine sahipsiz bırakmadı" diye konuştu.