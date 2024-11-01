Şanlıurfa'da korkunç kaza! traktör devrildi | Sürücü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Nuh Emeç'in (59) yönetimindeki traktörün devrilmesiyle meydana gelen kazada, 59 yaşındaki adam traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Korkunç kaza Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi
Haydarahmet Mahallesi'nde tarlasını süren 59 yaşındaki Nuh Emeç'in kullandığı 63 AAN 591 plakalı traktör, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibi, devrilen traktörün altında kalan Emeç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Emeç'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.