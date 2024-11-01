01 Kasım 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri

Şanlıurfa'da korkunç kaza! traktör devrildi | Sürücü hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2024 22:23
ABONE OL
Şanlıurfa’da korkunç kaza! traktör devrildi | Sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Nuh Emeç'in (59) yönetimindeki traktörün devrilmesiyle meydana gelen kazada, 59 yaşındaki adam traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Korkunç kaza Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi

Haydarahmet Mahallesi'nde tarlasını süren 59 yaşındaki Nuh Emeç'in kullandığı 63 AAN 591 plakalı traktör, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi, devrilen traktörün altında kalan Emeç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Emeç'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Uşakta feci kaza! Arabanın tavanı koptuUşakta feci kaza! Arabanın tavanı koptu UŞAK'TA FECİ KAZA! ARABANIN TAVANI KOPTU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör