Bursa'da patlamamış top mermisi imha edildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan kazı üzerine bulunan patlamamış top mermisi, Patlayıcı Madde İmha Timi'nin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde imha edildi.
Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi.
Kırsal Olukman Mahallesi'ndeki bir arazide kepçeyle kazı yapan Fazıl Seçkin, patlamamış top mermisi buldu. Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine Patlayıcı Madde İmha Timi bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.
TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ
Ekipler, eski mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.