İzmir’de vahşet! Takside bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak'ta Mehmet Kara (60) ile üvey kızı olduğu öğrenilen F.M'nin de bulunduğu bir grup arasında tartışma çıktı.

Olay yerine yakın noktadan taksiye binen Kara, bu sırada kendisini takip eden şüphelilerce bıçaklandı ve darbedildi.

İzmir'de vahşet! Olay yerinden görüntüler (AA)

Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de vahşet! Olay yerinden görüntüler (AA)

TAKSİDEN İNDİRİLİP DARBEDİLMİŞ

Öte yandan, olay çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, F.M'nin elinde bıçakla Kara ile tartıştığı, diğer iki kişinin bıçağı kadının elinden almaya çalıştığı, Kara'nın bu sırada kaçarak taksiye bindiği görülüyor.

Bıçakla Kara'yı takip eden F.M'nin, taksinin açık kapısından saldırdığı, arkadan gelen şüphelilerin de Kara'yı taksiden çıkararak darbettiği anlar da görüntülere yansıdı.