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Bayrampaşa'da damadını öldürüp intihar etti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2024 13:10
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Bayrampaşa’da damadını öldürüp intihar etti

Bayrampaşa'da Ekrem Girgin (50) kızının boşanma aşamasındaki damadı Arbin Timur (32)'u silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Mega Center'da meydana geldi. İddiaya göre, Arbin Timur ile eşi M.T, Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı. Kuruyemiş dükkanı olan M.T'nin babası Ekrem Girgin damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı. Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

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