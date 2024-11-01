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Erzurum'da 51 kilo 550 gram eroin ele geçirildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2024 15:01
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Erzurum’da 51 kilo 550 gram eroin ele geçirildi

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 51 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı. Bu kapsamda dedektör köpekler "Magnum" ve "Hera"nın da katılımıyla düzenlenen operasyonda, 51 kilo 550 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan bir zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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