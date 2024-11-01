Malatya’da devrilip alev alan otomobildeki 2 kişi öldü

Berat Şahintürk (24) idaresindeki 44 ABB 728 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Yenimahalle mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayısı bahçesine devrildi. Otomobil, bir süre sonra alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, 4 araç ve 8 personelle müdahale ederek yangını söndürdü. Sürücü ve Nahide Zeyveli'nin (30) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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