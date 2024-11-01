Alaplı’da öğrenci servislerine denetimler aralıksız sürüyor

Özellikle servis sürücüleri bu hususta gerekli uyarılar ve dikkat edilmesi durumlar hakkında bilgi verildi. Denetimleri yakından takip eden öğrenci velileri bu uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

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