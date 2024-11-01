Bayrampaşa'da İBB kamyonu kontrolden çıktı! 10 araca çarptı 5 yaralı
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Şehir Parkı Caddesi üzerinde İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı yokuş yukarı çıktığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç geriye kayarak 10 araca zarar verdi. Olayda 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Şehir Parkı Caddesi üzerinde İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı yokuş yukarı çıktığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Sürünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç geriye kayarak 10 araca zarar verdi. Olayda 5 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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