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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2024 11:18
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İstanbul’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet mahrem yapılanmasında ve askeri mahrem yapılanmada yer aldıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında emniyet mahrem yapılanmasında ve askeri mahrem yapılanmada yer aldıklarına dair tespitler bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da 15 adrese düzenlenen operasyon sonucu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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