Sefaköy’deki metrobüs kazasında iddianame tamam

Sefaköy'de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği 51 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 5 tutuklu sanığın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın yakınları ile yaralıların da aralarında bulunduğu 32 kişi "müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, metrobüs şoförü D. M. Ç., İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) denetim amiri olarak görevli olan H. P., İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Ş. Y., metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi M. S. K. ve proje müdürü N. B.'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü M. E., müdür yardımcısı B. A. ve A. Y. ile K. T.'nin, memur olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.