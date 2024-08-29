29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 09:01 Güncelleme: 29.08.2024 09:14
ABONE OL
Küçükçekmece’de metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı. Çarpışma sebebiyle yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüs kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün karıştığı kaza Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

AHaber CANLI YAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör