Pendik açıklarında gemi yangını! 2 denizci hayatını kaybetti
Yalova’dan Bulgaristan’a giden FG SEVIL isimli 104m boyundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangında 2 denizci hayatını kaybetti.
Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan FG SEVIL isimli 104m boyundaki kuru yük gemisinde, Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINDA ALINDI
Yangını söndürmek için bölgeye KEGM-4 hızlı tahlisiye botu, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörleri gönderildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 2 DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken *Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında* makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz *olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir.* Yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürülmüştür. *Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır.* Gemi, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir." ifadeleri kullanıldı.