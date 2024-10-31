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Pendik açıklarında gemi yangını! 2 denizci hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2024 14:15 Güncelleme: 31.10.2024 15:09
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Pendik açıklarında gemi yangını! 2 denizci hayatını kaybetti

Yalova’dan Bulgaristan’a giden FG SEVIL isimli 104m boyundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangında 2 denizci hayatını kaybetti.

Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan FG SEVIL isimli 104m boyundaki kuru yük gemisinde, Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINDA ALINDI
Yangını söndürmek için bölgeye KEGM-4 hızlı tahlisiye botu, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörleri gönderildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

KURU YÜK GEMİSİNDE YANGIN

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 2 DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken *Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında* makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz *olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir.* Yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürülmüştür. *Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır.* Gemi, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Marmara Denizi’nde gemi yandıMarmara Denizi’nde gemi yandı MARMARA DENİZİ'NDE GEMİ YANDI

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