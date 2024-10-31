10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım’da okullar açık mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım, her yıl ülke genelinde saygı ve minnetle anılıyor. Bu özel günde, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen törenlerle Atatürk'ün mirası bir kez daha hatırlanıyor. 2024 yılında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü pazar gününe denk gelmektedir.

10 Kasım'ın Anlam ve Önemi

10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman Atatürk, Türk milletinin gönlünde ölümsüzleşmiş bir lider olarak anılmaya devam ediyor. Onun eğitime, kadın haklarına ve hayvan sevgisine verdiği önem, sadece Türk halkının değil, dünya çapında birçok ulusun takdirini kazandı. Her 10 Kasım'da saat 09.05'te gerçekleşen saygı duruşu ve anma etkinlikleri Atatürk'e duyulan saygıyı ve minneti ifade eden özel anlar sunuyor.

2024'te 10 Kasım Resmi Tatil mi?

10 Kasım Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Ancak Atatürk'ü Anma Günü olarak anılır ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olması sebebiyle okullarda, resmi kurumlarda ve çeşitli yerlerde anma törenleri düzenlenir. 10 Kasım sabahı saat 09:05'te ülke genelinde saygı duruşu yapılır.