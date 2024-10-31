Hac kesin kayıt tarihleri ne zaman? 2025 DİYANET Hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Hac yolculuğuna çıkmayı hayal eden vatandaşlar için kura heyecanı başlıyor. 31 Ekim'de saat 10.30'da gerçekleşecek hac kuraları sonrasında, isimleri açıklanan adaylar için bir sonraki süreç kesin kayıt işlemleri olacak. Peki hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Hac kurası sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca hacı adayının merakla beklediği 2025 hac kurası 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda, noter huzurunda yapılacak. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen çekiliş, Genel Müdürlüğün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrasında kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları belirlenmiş olacak.

Hac Kesin Kayıt Tarihleri Açıklanacak

2025 yılı için hac kesin kayıt tarihlerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kesin kayıt işlemleri 6-24 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir süreç izlenebilirken, Diyanet'ten resmi açıklama geldiğinde kesin tarihler adaylara duyurulacak.

A Haber foto arşiv

Hac Kura Sonuçları e-Devlet Üzerinden Öğrenilecek

Kura çekimi tamamlandıktan kısa süre sonra, hacı adayları sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Bu dijital erişim kolaylığı, sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak. Ayrıca, adayların sonuçlarını cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla alması da bekleniyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, kesin kayıt süreci başlayacak.

Hac Ücretleri Ne Kadar Olacak?

2025 yılı için hac ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl belirlenen fiyatlar, 1 kişi için 2 kişilik odada 26.000 SAR, 3 kişilik odada 24.000 SAR ve 4 kişilik odada 22.000 SAR olarak duyurulmuştu.

Yeni ücretlerin kura çekimi sonrası açıklanması bekleniyor ve hacı adayları bu bilgilere e-Devlet veya Diyanet'in resmi kaynakları üzerinden ulaşabilecek.

Hac İbadeti Şartları Nelerdir?

Müslüman olmak.

Kâfir ülkesinde olanın, haccın farz olduğunu işitmesi.

Akıl baliğ olmak.

Hür olmak.

Nafakadan fazla olarak, hacca götürüp getirecek ve evindekilere yetecek kadar parası olmak.

Hac vaktinin gelmiş olması. [Hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere, 5 gündür.]

Hacca gidemeyecek kadar, kör, hasta, ihtiyar ve sakat olmamak.