Bir testle 300 milyonluk servetin ortağı oldu!
İzmir’de çok sayıda gayrimenkulü bulunan yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi iş insanı 69 yaşındaki İsmail Hakkı Bekiroğlu evli olmasına rağmen 40 yaşındaki N.A. ile duygusal birliktelik yaşadı. Yasak aşktan Tuana dünyaya geldi. Verilen sözün tutulmaması üzerine soluğu mahkemede alan N. A., kızının babasının Bekiroğlu olduğunu kanıtladı. Bu kararla Tuana, yaklaşık 300 milyonluk servetin 3 ortağından biri oldu.
İzmir'de yaşayan yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu (69), evli ve 2 çocuk babası olmasına rağmen, 10 yıl önce bekar olan ev kadını N.A.(40) ile duygusal birliktelik yaşamaya başladı. İddiaya göre N.A.'ya "Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim" vaadinde bulunan Bekiroğlu, birlikte yaşamaya başladı.
Bu birliktelik sırasında hamile kalan N.A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğuna hem annelik hem babalık yapan N.A. adını da Tuana koydu. Ancak Bekiroğlu sözünü tutmadı. Bunun üzerine N.A. avukat Varol Turbay aracılığıyla mahkemeye başvurarak, babalık davası açtı.
YÜZDE 99.9 BİYOLOJİK BABASI ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yaptırılan DNA testinde, Bekiroğlu, Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası çıktı. Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka, doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti. Evliliği devam eden ve 2 çocuğu bulunan Bekiroğlu'nun nüfusuna geçirilen Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu. N.A., babalığı benimsemediği gerekçesiyle Bekiroğlu hakkında 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı.
1 MİLYON LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
Avukat Varol Turbay açıklamalarda bulunurken, "İsmail Hakkı Bekiroğlu, müvekkilime, davayı geri çekmesi durumunda 2 daire vermeyi teklif etti. Ancak biz geri çekmedik ve babalık davasını kazandık. Babalığın benimsenmemesi nedeniyle 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtık. Babalık davalarında bugüne kadar açılmış en yüksek tutar. Dava 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sürüyor. Tuana'nın özel sağlık sorunu var. Bu nedenle özel eğitim ihtiyacı var" dedi.
SERVETİ 300 MİLYON
İzmir'in birçok noktasında yaptığı çok sayıda bina ve işhanı bulunan İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun servetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu öğrenildi. Son olarak Alsancak'taki Cumhuriyet Meydanı ve denizi gören konumda yaptığı 7 katlı iş hanındaki ofislerin tanesini 10 milyon liradan satışa çıkaran Bekiroğlu'nun villa ve yatının da olduğu belirtildi.