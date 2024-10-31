Bir testle 300 milyonluk servetin ortağı oldu!

İzmir'de yaşayan yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu (69), evli ve 2 çocuk babası olmasına rağmen, 10 yıl önce bekar olan ev kadını N.A.(40) ile duygusal birliktelik yaşamaya başladı. İddiaya göre N.A.'ya "Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim" vaadinde bulunan Bekiroğlu, birlikte yaşamaya başladı.

Bu birliktelik sırasında hamile kalan N.A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğuna hem annelik hem babalık yapan N.A. adını da Tuana koydu. Ancak Bekiroğlu sözünü tutmadı. Bunun üzerine N.A. avukat Varol Turbay aracılığıyla mahkemeye başvurarak, babalık davası açtı.

İsmail Hakkı Bekiroğlu - Tuana

YÜZDE 99.9 BİYOLOJİK BABASI ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yaptırılan DNA testinde, Bekiroğlu, Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası çıktı. Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka, doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti. Evliliği devam eden ve 2 çocuğu bulunan Bekiroğlu'nun nüfusuna geçirilen Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu. N.A., babalığı benimsemediği gerekçesiyle Bekiroğlu hakkında 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı.

Avukat Varol Turbay

1 MİLYON LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Avukat Varol Turbay açıklamalarda bulunurken, "İsmail Hakkı Bekiroğlu, müvekkilime, davayı geri çekmesi durumunda 2 daire vermeyi teklif etti. Ancak biz geri çekmedik ve babalık davasını kazandık. Babalığın benimsenmemesi nedeniyle 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtık. Babalık davalarında bugüne kadar açılmış en yüksek tutar. Dava 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sürüyor. Tuana'nın özel sağlık sorunu var. Bu nedenle özel eğitim ihtiyacı var" dedi.

SERVETİ 300 MİLYON

İzmir'in birçok noktasında yaptığı çok sayıda bina ve işhanı bulunan İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun servetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu öğrenildi. Son olarak Alsancak'taki Cumhuriyet Meydanı ve denizi gören konumda yaptığı 7 katlı iş hanındaki ofislerin tanesini 10 milyon liradan satışa çıkaran Bekiroğlu'nun villa ve yatının da olduğu belirtildi.