Trükiye Kart nedir, nasıl alınır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli?

Türkiye, ulaşımda birliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Türkiye Kart uygulaması ile şehir içi toplu taşıma sistemlerini entegre etmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl sonuna kadar 18 ilde daha kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte vatandaşların tek bir kartla seyahat etmeleri hedefleniyor.

Türkiye Kart Nedir?

Türkiye Kart, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda PTT tarafından yürütülen bir projedir. Uraloğlu, projenin amacı hakkında şu açıklamaları yaptı: "Türkiye'nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart Projemiz ile her şehirde farklı kart karmaşasına son vererek Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir yanında tek bir toplu taşıma kartı geçerli olacak."

Bu uygulama, kullanıcıların çeşitli ulaşım sistemlerinde kolaylıkla seyahat etmelerini sağlayacak.

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Hangi İllerde Geçerli?

Uraloğlu, Türkiye Kart'ın pilot illerinin Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul olduğunu belirtti. İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattında kullanıma sunulan Türkiye Kart, 2024 yılının sonuna kadar 18 yeni ilde daha geçerli hale gelecek. Bakan, "Yıl sonuna kadar İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere, Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te kullanıma açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kart Nereden Alınır?

Türkiye Kart, PTT iş yerlerinden temin edilebilecek. Uraloğlu, kart fiyatları hakkında bilgi vererek, "Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. 'Şemasız' Türkiye Kart için 40 lira, 'debit' ve 'prepaid' Türkiye kartları için ise 60 lira gibi sembolik bir ücret ödenecek." dedi. Ayrıca, engelli, şehit yakını, gazi ve 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara yönelik kartların verilmesi için çalışmaların sürdüğünü de ekledi.