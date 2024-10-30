Şırnak’ta askeri araç devrildi! Çok sayıda asker yaralandı

Şırnak-Cizre eski karayolunun Kasrik Koçbey köyü yakınlarında bir askeri aracın devrilmesi sonucu 10 asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, askeri araç yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Şırnak ve Cizre Devlet Hastanelerine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, bazı askerlerin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.