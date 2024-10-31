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Muğla'da kaybolan kızdan sevindiren haber! Aydın'da bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2024 01:48 Güncelleme: 31.10.2024 01:52
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Muğla’da kaybolan kızdan sevindiren haber! Aydın’da bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki Ayşe Güler'den yakınlarını sevindiren haber geldi. Güler Aydın'da babaannesinin yanında bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki Ayşe Güler'den sevindirici haber gelirken, Güler Aydın'da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ayşe Güler uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiri. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, küçük kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güler her yerde aranırken sevindirici haber geldi. Arama çalışmaları sonucu, küçük kızın Aydın'da babaannesinin yanında olduğu bilgisine ulaşıldı.

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