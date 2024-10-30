31 Ekim 2024, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri

Kırşehir'de acı olay! İşe gitmek isterken can verdi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 01:55 Güncelleme: 31.10.2024 13:29
ABONE OL
Kırşehir’de acı olay! İşe gitmek isterken can verdi

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, S.İ.G.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında işe gitmek için bekleyen Onur Ünser'e (26) çarptı. Meydana gelen olayda Ünser hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mucur- Kayseri yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Bir öğrenci yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Ünser, mesaisini tamamladıktan sonra evine dönmek için yol kenarında araç beklemeye başladı.

Bu sırada, Kırşehir'den Kayseri istikametine seyir halinde olan S.İ.G. (22) yönetimindeki 40 ABL 191 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Ünser'e çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Ünser, yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Ünser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ünser'in cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaatta asansör boşluğuna düştüİnşaatta asansör boşluğuna düştü İNŞAATTA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör