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İnşaatta asansör boşluğuna düştü hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 01:27
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İnşaatta asansör boşluğuna düştü hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde apartman inşaatında asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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