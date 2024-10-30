İstanbul’da üst geçide TIR çarptı! Bölgede trafik kilit

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi kupa kısmından ayrıldı. Olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken Florya istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Uyarı tabelalarına rağmen geçitte daha önce de benzer kazalar meydana geldiği biliniyor.

AYNI NOKTADA YİNE KAZA

Son olarak Ağustos ayında İETT otobüsü aynı noktaya kaza yapmıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bölge sakinlerinin tepkisini çekse de kesin çözüm bulunmadığı için Mart ayında 4 kişinin canına mal oldu.