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İstanbul'da üst geçide TIR çarptı! Bölgede trafik kilit

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 16:49 Güncelleme: 30.10.2024 17:19
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İstanbul’da üst geçide TIR çarptı! Bölgede trafik kilit

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir üst geçide TIR çarptı. Kazanın etkisi ile TIR'ın dorsesi kupa kısmından ayrıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, Florya istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR'ın dorsesi kupa kısmından ayrıldı. Olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken Florya istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Uyarı tabelalarına rağmen geçitte daha önce de benzer kazalar meydana geldiği biliniyor.

AYNI NOKTADA YİNE KAZA
Son olarak Ağustos ayında İETT otobüsü aynı noktaya kaza yapmıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bölge sakinlerinin tepkisini çekse de kesin çözüm bulunmadığı için Mart ayında 4 kişinin canına mal oldu.

Aynı yerde bu kaçıncı kaza!Aynı yerde bu kaçıncı kaza! AYNI YERDE BU KAÇINCI KAZA!

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