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İngiliz turist gece kamp yaparken ayı saldırısına uğradı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 09:37
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İngiliz turist gece kamp yaparken ayı saldırısına uğradı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda kamp yapan Christopher Lomas Adams ayı saldırısına uğradı. İngiliz turist UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

AFAD'tan yapılan açıklamada, Bitlis'e gelen İngiltere vatandaşı Christopher Lomas Adams, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

İngiliz turist, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ayı saldırısına uğrayıp mahsur kaldığı ihbarını yaptı.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılan Adams, sağlık ekibine teslim edildi.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Turistin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

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