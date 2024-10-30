Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman? Efsane Cuma Kasım ayının kaçında başlayacak?

Alışveriş tutkunları için en heyecanlı zamanlardan biri olan Efsane Cuma indirimleri için geri sayım sürüyor. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte, tüketiciler bu yılki indirimlerin tarihlerini merak etmeye başladı. Teknolojiden giyime, market alışverişlerinden mobilyaya kadar birçok ürün, bu özel indirim döneminde cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Peki bu yıl Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?

Kasım Ayı İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?

Efsane Cuma indirimleri, Kasım ayının son Cuma günü, yani 29 Kasım 2024 tarihinde başlayacak.